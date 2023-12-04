العالم اليوم - بنوك الإمارات تتعهد بتقديم 270 مليار دولار للتمويل الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 01:21 مساءً - قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، الاثنين، أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) إن بنوك الإمارات خصصت تريليون درهم، أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.

الإعلان الذي جاء في اليوم المخصص للتمويل بالمؤتمر المقام في دبي يضاف إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن كافة الأمور بدءا من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.

وقال الغرير "في هذه اللحظة المحورية، يشرفني أن أعلن عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي تخصيص أكثر من تريليون درهم".