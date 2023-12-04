العالم اليوم - الإمارات للطاقة النووية توقع عقدا لتوريد الوقود مع كازاخستان

انتم الان تتابعون خبر الإمارات للطاقة النووية توقع عقدا لتوريد الوقود مع كازاخستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 01:21 مساءً - وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أول عقد تجاري لتوريد وقود اليورانيوم مع الشركة الوطنية للطاقة الذرية في كازاخستان (كازاتومبروم)، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الاثنين.

ويهدف العقد إلى ضمان إمدادات الوقود لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

العقد الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف كوب28، المنعقد في دبي، يدعم استراتيجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتضمن تنويع المشريات والموردين لضمان إمدادات آمنة ومستدامة للوقود النووي.

وتتضمن استراتيجية شراء اليورانيوم التي تتبعها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقودا طويلة الأجل مع العديد من الموردين من دول مختلفة، وذلك لتفادي التحديات الجيوسياسية وضمان الأسعار التنافسية.

وتضم محطات براكة، التي تقوم بدور أساسي في قطاع الطاقة النووية، أربع مفاعلات من طراز APR-1400، مما يجعلها واحدة من أكبر منشآت الطاقة النووية على مستوى العالم.

يذكر أن كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 12 بالمئة من موارد اليورانيوم القابلة للاستخراج وتنتج 40 بالمئة من إمدادات اليورانيوم على المستوى العالمي، حيث استخرجت 42 بالمئة من اليورانيوم في العالم عام 2022.