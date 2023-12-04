العالم اليوم - رئيس COP28: جمعنا أميركا والصين في التزام "غير مسبوق"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 01:21 مساءً - كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر أطراف المناخ، الدكتور سلطان الجابر، الخميس، أن الجهود المبذولة خلال COP28 أثمرت عن التزام مناخي غير مسبوق من الصين والولايات المتحدة.

وقال الجابر خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "في COP28، جمعنا الولايات المتحدة والصين في التزام غير مسبوق بتخفيض غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله. هذه الغازات أكثر ضررا بأكثر من 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون".

وأضاف: "في الأيام الأربعة الأولى من COP28، أعتقد أننا قد وضعنا بالفعل معايير عالية للإنجاز. هناك شعور حقيقي بالإيجابية".

وتابع: "هناك أمل وتفاؤل حقيقيان بأن هذه نقطة انعطاف رئيسية ولا يمكننا أن نفوت الفرصة. هذه هي فرصتنا لتحقيق نقلة نوعية حقيقية وملموسة من شأنها أن تصحح المسار وتضعنا على المسار الصحيح للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".

وأشار الجابر إلى أن "34 بالمئة من انبعاثات العالم يجب أن تخفض بحلول 2030".

وأكد الجابر نجاح COP28 بإقرار وتفعيل صندوق "الأضرار والخسائر"، لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.