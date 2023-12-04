نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أيامه الأربعة الأولى.. "COP28" يجمع أكثر من 200 مليار درهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن "COP28"، مرحلة جديدة من العمل المناخي وجمع أكثر من 200

مليار درهم في أيامه الأربعة الأولى.

وقد أعلنت حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية تعهدات بقيمة نحو 210 مليار درهم “أكثر من 57 مليار دولار” خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.

قال سلطان الجابر ‏رئيس مؤتمر الأطراف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن هناك تفاؤل بعدم إضاعة الفرصة وتقديم حلول واقعية بشأن أهدافنا المناخية.

وفي وقت سابق، أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي يبدأ في دبي هذا الأسبوع.

وكشف الجابر، خلال مقابلة حصرية لصحيفة الغارديان البريطانية عشية المحادثات، أن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية أمر في متناول اليد.

وأشار الجابر، إلى موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ".

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