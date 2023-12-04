العالم اليوم - اشتية: إسرائيل تمارس جرائم إبادة بحق الفلسطينيين بقطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،يوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس جرائم إبادة وقتل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وأنها تواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية.

وفي كلمة ألقاها في مستهل الجلسة رقم "233، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الصليب الاحمر والأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، لافتا أن "عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها جعلها تتمادى في ارتكابها".

وأضاف "من المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، بأن تقتل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب اسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا."

واستنكر أشتيه "الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى والتي أدت إلى استشهاد ستة منهم وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، أدعو الصليب الأحمر والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة".