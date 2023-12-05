العالم اليوم - رحلة عارضة تعيد 120 روسيا من غزة لوطنهم

انتم الان تتابعون خبر رحلة عارضة تعيد 120 روسيا من غزة لوطنهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:20 صباحاً - قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرة مستأجرة نقلت 120 مواطنا روسيا إلى موسكو بعد إجلائهم من قطاع غزة.

وذكر بيان للوزارة على تطبيق تيليجرام أن 30 طفلا كانوا من بين ركاب الطائرة التي هبطت في موسكو، وهي من طراز إليوشن-76.

وكانت قد قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، الأسبوع الماضي.

ونقلت وزارة الطوارئ حتى الآن أكثر من 880 روسيا إلى بلدهم على متن تسع رحلات جوية.

رهائن روس

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي زار موسكو، قبل نحو 4 أسابيع، إن الحركة تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية "نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-اسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أبو مرزوق "نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا".

وكان قد تم الإفراج عن 3 من الرهائن الروس الإسرائيليين، في إطار صفقة اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.