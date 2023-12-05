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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - السعودية تصدر تحذيرات صحية من السفر لـ25 دولة أبرزهم "سوريا والعراق"

أوصت هيئة الصحة العامة السعودية بعدم السفر إلى 25 دولة إلا في حالات الضرورة، وذلك نظرًا لمستوى الخدمات الصحية المتوفرة، وانتشار الأمراض المعدية داخلها.

عاجل - السعودية تصدر تحذيرات صحية من السفر لـ25 دولة أبرزهم "سوريا والعراق"

السعودية تصدر تحذيرات صحية من السفر لـ25 دولة أبرزهم "سوريا والعراق"

تشمل الدول التي ينصح بتجنب السفر إليها إلا في حالات الضرورة نظرًا لمستوى الخدمات الصحية وانتشار الأمراض المعدية داخلها كل من: (تايلاند والسلفادور وهندوراس ونيبال وموزمبيق وجنوب السودان وسوريا وأوغندا والكونغو الديموقراطية وسيراليون والهند وإثيوبيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وغانا وجواتيمالا وتشاد وكينيا وبنغلادش وأفغانستان والعراق)، بالإضافة إلى زيمبابوي التي تم تصنيفها ضمن الفئة الحمراء.

وأوضحت الهيئة أن الأمراض المنتشرة حاليًا في الدول المصنفة ضمن الفئة الصفراء هي الكوليرا وحمى الضنك وفيروس نينباه والحصبة والحمى الصفراء وجدري القرود وحمى القزم.

وأشارت أيضًا إلى أن الأمراض المستمرة في مراقبتها هي شلل الأطفال والملاريا وكوفيد-19 والدرن والتهاب الدماغ الياباني والملاريا وحمى زيكا وداء الليشمانيا، باستثناء زيمبابوي التي تم تصنيفها ضمن الفئة الحمراء بسبب انتشار الكوليرا وحمى الضنك فيها.

الصحة السعودية تصدر توجيهات للمسافرين

تنصح الهيئة المسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها الأمراض، سواء كانت ضمن الفئة الصفراء أو الحمراء، باتباع احتياطات صحية إضافية.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، تحذيرات صحية للسفر لهذه الدول، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

عدم ملامسة الجلد للأشخاص المصابين وتجنب التقبيل أو العناق، وتجنب لمس الأشياء والمواد التي يستخدمها المصاب، وعدم مشاركة أواني الطعام والأكواب.

غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

تقليل التعامل المباشر والتفاعل الاجتماعي، وتجنب الإقامة الطويلة والاختلاط الكثير وحضور الأنشطة الجماعية.

اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية.

نصائح صحية خلال السفر

السعودية تصدر تحذيرات صحية من السفر لـ25 دولة أبرزهم "سوريا والعراق"

ينصح بالتحقق من توصيات السفر والتحذيرات الصحية الخاصة بالدول المعنية من خلال المواقع الرسمية للهيئات الصحية المعنية في بلد المغادرة.

قد تتغير التصنيفات والتوصيات بناءً على تطور الأوضاع الصحية في الدول المختلفة، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات بشكل منتظم.

يجب على المسافرين أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد للطوارئ الصحية أثناء السفر إلى أي بلد، بما في ذلك حمل التأمين الصحي السفر المناسب والحصول على المعلومات الضرورية حول الخدمات الصحية المتاحة في البلد المقصد.

يُنصح بالتطعيمات اللازمة قبل السفر إلى البلدان التي تشهد انتشارًا للأمراض المعدية، والتي يمكن توفير حماية إضافية ضدها.

يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو ضعف في الجهاز المناعي الاستعانة بالطبيب قبل السفر للحصول على النصائح الطبية المناسبة والتحضيرات اللازمة.