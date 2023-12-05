العالم اليوم - عشرات القتلى والجرحى في قصف ليلي عنيف على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى والجرحى في قصف ليلي عنيف على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:23 صباحاً - قتل وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيا لعائلة في جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن الجيش الإسرائيلي استهدف في وقت لاحق، منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

كما تجمَّعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي قصف المنطقة.

وقتل خمسون مواطنا على الأقل، وأصيب المئات، مساء الإثنين، في عدة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة، بحسب وفا.

وأعلنت وزارة الاتصالات، عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار القصف غير المسبوق على قطاع غزة.

وفي آخر إحصاء لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 15,899 في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا، منذ السابع من أكتوبر.