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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في غزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب في غزة، إلى 404 عسكريين.

وأكد جيش الاحتلال في بيان، أنه سُمح بنشر أسماء 3 قتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم: الرقيب ياكير يديديا شينكولوفسكي، والنقيب إيتان فيش، والرقيب توفال ياكوف تساناني"، وجميعهم بحسب البيان من الكتيبة 53 التابعة للواء 188 المدرع.

وأضاف أن جنديًا من لواء ناحال وضابطًا وجنديًا من لواء المظليين وجنديًا من الكتيبة 53 التابعة للواء 188 المدرع، أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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