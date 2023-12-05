العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر خسارة يومية في نحو 6 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر تراجع يومي في نحو ستة أسابيع الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى موجة بيع كثيفة لأسهم أدفانتست وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق.

وانخفض نيكي 1.37 بالمئة ليغلق عند 32775.82 نقطة في ختام الجلسة، في أكبر تراجع يومي منذ 26 أكتوبر تشرين الأول. ولامس المؤشر أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 32726.68 نقطة خلال الجلسة.

وشكلت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق أغلبية بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، وتراجع سهم أدفانتست ستة بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 3.8 بالمئة وسهم سكرين هولدنجز خمسة بالمئة، كما تراجع سهم رينيساس إلكترونيكس خمسة بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2343.16 نقطة.

وعلى جانب المكاسب قفز سهم ساكورا إنترنت لخدمات الحوسبة السحابية 13 بالمئة.

وزاد سهم إيه.سي.إس.إل المصنعة للروبوتات ستة بالمئة.