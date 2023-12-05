العالم اليوم - انطلاق القمة الخليجية الـ44 في الدوحة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، القمة الخليجية في دورتها الـ44 وسط تحديات إقليمية كبيرة ياتي في مقدمتها التصعيد في قطاع غزة.

ويهيمن التصعيد في قطاع غزة على أعمال القمة، وفي الكلمة الافتتاحية، قال أمير قطر إن حجة الدفاع عن النفس لا تبرر استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة الشيخ تميم بن حمد:

لا يمكن تهميش حقوق الشعب الفلسطيني وعهد الاحتلال ولّى.

كان يمكن تجنب المآسي لو أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

نعمل باستمرار على تمديد الهدنة لكنها ليست بديلا عن الوقف الدائم لإطلاق النار.

نبذل جهودا بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

ندعو مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على التفاوض والعودة إلى حل الدولتين.

ما جاء في كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: