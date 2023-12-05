العالم اليوم - فيديو.. الهدف العكسي الأسوأ بالتاريخ يشغل الإنترنت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - أيام مرت ولا زالت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن لقطة رياضية واحدة، وهي الهدف الغريب لحارس مرمى نادي هامبورغ الألماني.

اللقطة كان بطلها "سيء الحظ" حارس المرمى دانييل هوير فيرنانديز، الذي وصف البعض هدفه بأنه الهدف العكسي الأسوأ في تاريخ كرة القدم.

خلال مباراة الديربي بين هامبورغ وسان بولي، في قمة الدرجة الثانية للدوري الألماني، جاء الخطأ الفادح، قبل أيام.

هذا الخطأ تمثل عندما لم يحسن الحارس فيرنانديز التعامل مع تمريرة من زميله المدافع، قاربت خط المرمى، فبدلا من تسديدها بعيدا أو تمريرها، قام الحارس بضربها بقوة في مرماه، مسجلا هدفا سيخلده تاريخ ديربي مدينة هامبورغ لسنوات عديدة قادمة.

واختلفت التعليقات ما بين متعاطفين مع فيرنانديز، وما بين متهكمين على الهدف، الذي وصف بأنه الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ.