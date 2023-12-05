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أحمد جودة - القاهرة - حذرت السلطات السعودية مواطني المملكة من السفر إلى عدة دول، بما في ذلك ثلاث دول عربية، نظرًا لتفشي الأمراض المعدية.

ونشرت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" قائمة بالتوصيات للمواطنين حول السفر إلى بعض الدول، بهدف تجنب المخاطر المرتبطة بانتشار الأمراض المعدية وقلة الخدمات الصحية في تلك البلدان.

السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى ثلاث دول عربية

تم وضع العراق وسوريا والسودان ضمن الدول التي حصلت على "تقييم أصفر"، مع توجيه نصيحة للمواطنين بتجنب السفر إليها بسبب انتشار الأمراض المعدية وتدهور الخدمات الصحية.

وأوضحت التوصيات وجود حالات نشطة للكوليرا وحمى القرم-الكونغو في العراق، إلى جانب الحصبة وكوفيد-19 كأمراض تستدعي المراقبة المستمرة. في السودان، تم رصد انتشار أمراض جدري القردة والكوليرا وحمى الضنك، بينما في سوريا، تتواجد الكوليرا وفيروس كورونا بشكل مستمر.

الكوليرا وحمي الضنك في زمبابوي

زمبابوي تم تصنيفها في "مستوى أحمر"، وهي تُعتبر الأكثر خطورة، حيث تشهد انتشار الكوليرا وحمى الضنك، بالإضافة إلى حالات من الحمى الصفراء وحمى القرع وحمى الوادي المتصدع وكورونا.