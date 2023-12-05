العالم اليوم - الغيص: مقولة "النفط يجب أن يبقى تحت الأرض" تؤدي إلى فوضى

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، خلال حلقة نقاشية بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي، إن القول بأن النفط يجب أن يبقى تحت الأرض لن يؤدي إلى تحول في مجال الطاقة بل إلى الفوضى في هذا المجال.

وأضاف "لا نشعر بأن تشويه سمعة هذا القطاع نهج بناء".

وكان الغيص، قد اتهم وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ الأسبوع الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على هامش إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد"

يذكر أن أعمال مؤتمر المناخ التابعة للأمم المتحدة "COP28" انطلقت في نهاية الشهر الماضي في دبي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

نبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:

• تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

• بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.

• ستقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.