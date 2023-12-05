العالم اليوم - الدولار يتماسك قبيل صدور بيانات التوظيف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - استعاد الدولار بعض مكاسبه، الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، قبيل موجة من بيانات التوظيف التي قد تقلب توقعات المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وتلقى اليورو ضربة مبكرة بسبب تعليقات لعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، التي قالت في مقابلة مع وكالة رويترز إن رفع أسعار الفائدة غير مطروح على الطاولة، نظرا للانخفاض "الملحوظ" في التضخم.

أما عملة بتكوين فاستقرت بالقرب من أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي عند 42 ألف دولار تقريبا وسط انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة الذي جعل النقد من الأصول عالية المخاطر.

ويترقب المستثمرون تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر الذي سيصدر يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبا.

وقال المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع لأسباب منها توقف عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى هبوط مؤشر الدولار ثلاثة بالمئة تقريبا في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وهبط اليورو 1.34 بالمئة منذ ذلك الحين وكانت البيانات كافية لإقناع شنابل بتغيير موقفها بشأن خفض أسعار الفائدة. وكانت تصر قبل شهر على أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يظل خيارا.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0821 دولار ونزل 0.1 بالمئة أمام الجنيه الإسترليني إلى 85.715 بنس.

وفي الوقت نفسه، لم يتأثر اليوان بقرار وكالة موديز خفض توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للصين إلى "سلبية" اليوم الثلاثاء.

وفي السوق الخارجية استقر اليوان على نطاق واسع عند 7.153 للدولار، بعد أن تداول عند 7.16 للدولار في وقت سابق.

ولم يسجل الإسترليني تحركا يذكر واستقر عند 1.2628 دولار، في حين زاد الين، مما أدى إلى انخفاض الدولار أمامه 0.1 بالمئة إلى 147.05 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6576 دولار متخليا عن ذروة أربعة شهور التي سجلها أمس الاثنين بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 12 عاما والذي يبلغ 4.35 بالمئة اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين في أحدث التعاملات 1.15 بالمئة إلى 41504 دولارات، عند أقل قليلا من ذروة الجلسة السابقة البالغة 42404 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ارتفعت أسعار أكبر عملة مشفرة في العالم 150 بالمئة تقريبا هذا العام بسبب التوقعات بأن الجهات التنظيمية الأميركية ستوافق قريبا على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة، مما يفتح سوق تلك العملة المشفرة لملايين المستثمرين الآخرين.