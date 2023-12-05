الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - سيزور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأربعاء الإمارات العربية المتحدة والسعودية فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية والبحث فى قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، على ما أعلن الكرملين الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف لصحافيين "سيجرى الرئيس بوتين زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية يوم غد الأربعاء، سيحدث كل ذلك فى يوم واحد".

وبحسب موقع يورونيوز، أوضح أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط فى إطار عمل تحالف أوبك+ الذى انضمت إليه روسيا.

كذلك اعلن الكرملين أن الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى سيزور روسيا الخميس لإجراء محادثات مع بوتين، فى وقت يعزز البلدان الخاضعان لعقوبات غربية علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية.

وقال بيسكوف لصحفيين ردا على سؤال بشأن مواعيد زيارة رئيسى "ستكون هناك محادثات روسية إيرانية فى 7 ديسمبر".