نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يزور السعودية والإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرملين الثلاثاء عن قيام الرئيس فلاديمير بوتين برحلة سوف تستغرق يومًا واحدًا إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في محاولة منه لإعادة تأكيد دور روسيا في الشرق الأوسط، من خلال التركيز على الحرب بين إسرائيل وحماس، ثم سيستضيف الرئيس الإيراني في موسكو هذا الأسبوع.

وستركز محادثات الأربعاء في كلا البلدين على العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف. وأضاف أن القضايا المتعلقة بالحدود القصوى لأسعار النفط في إطار أوبك + ستكون أيضا على جدول الأعمال.

كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين يوم الخميس، حسبما قال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين.

وتأتي زيارته للسعودية والإمارات في وقت تريد فيه روسيا تعزيز دورها كوسيط قوي في الصراع في الشرق الأوسط.

وسعى بوتين إلى تصوير الحرب على أنها فشل للدبلوماسية الأمريكية متهمًا واشنطن بأنها اختارت "الصداقات" الاقتصادية عن فلسطينيين وتخلت عن جهود المساعدة في إقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن موسكو يمكن أن تلعب دور الوسيط، بفضل علاقاتها الودية مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، متهما بأنه "لا يمكن لأحد أن يشك في أننا نلعب على طرف واحد".

تم الإعلان عن رحلة بوتين لأول مرة يوم الاثنين من قبل مستشاره للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، متحدثًا إلى قناة الأخبار الروسية لايف.

وأشار المحلل الموالي للكرملين سيرجي ماركوف إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان مهمتان لروسيا، مشيرا إلى أن موسكو استفادت من ارتفاع أسعار النفط بفضل صفقة أوبك + التي رسختها مع الرياض. وأضاف أن العلاقات الوثيقة مع الإمارات وفرت أحد السبل لتجاوز العقوبات الغربية على موسكو.

وزار بوتين الصين في أكتوبر وقام بعدة رحلات إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق في الأشهر الأخيرة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب متهمة إياه بالمسؤولية الشخصية عن خطف أطفال من أوكرانيا.

ومنذ صدور مذكرة الاعتقال، اختار بوتين عدم حضور قمة بريكس في جنوب إفريقيا لأن البلاد ستكون ملزمة باعتقال بوتين لدى وصوله كدولة موقعة على معاهدة المحكمة الدولية.

لم توقع السعودية ولا الإمارات على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

والمذكرة ضد بوتين في مارس هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدولية مذكرة اعتقال ضد زعيم أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن بوتين متهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.