13 قتيلا فـي تبادل لإطلاق النار فـي مانيبور الهندية

نيودلهي ـ ا.ف.ب: قُتل ما لا يقلُّ عن 13 شخصًا في تبادل لإطلاق النار في ولاية مانيبور في شمال شرق الهند على ما أفاد مسؤول في الولاية ووسائل إعلام هندية. وأكد مسؤول في الولاية العثور على الجثث في منطقة تنغنوبال القريبة من الحدود مع بورما. وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» إنَّ شرطة مانيبور أكدت في بيان عدد القتلى الذين سقطوا في الجولة الأخيرة من سلسلة أعمال العنف التي اندلعت في مايو. وقتل ما لا يقلُّ عن 200 شخص في مانيبور منذ بدء هذه المواجهات بين إتنية ميتي وغالبيتها من الهندوس وقبيلة كوكي المسيحية عمومًا.

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