روسيا تعلن اعتراض 35 مسيّرة فوق القرم وبحر آزوف

موسكو ـ ا.ف.ب: أكَّدت روسيا أنَّها اعترضت 35 مُسيَّرة أوكرانية فوق شِبه جزيرة القرم التي ضمَّتها في العام 2014 وبحر آزوف. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيَّرات الليلة قبل الماضية». وأشارت إلى أنَّ «الدفاعات الجوية دمَّرت 22 مسيَّرة أوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق» بحر آزوف وشِبه جزيرة القرم». وأكدت وزارة الدفاع الروسية بعيد ذلك في بيان ثانٍ إحباط «محاولة جديدة لنظام كييف» صباح أمس مشيرة إلى تدمير الجيش الروسي أربع مسيَّرات فوق بحر آزوف. وغالبًا ما تتعرض القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لهجمات لأنَّها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وخط إمدادات رئيسيًّا للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.

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