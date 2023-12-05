نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تجري مناورات عسكرية مع الجزائر في غرب البحر الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري روسيا والجزائر مناورات بحرية مشتركة في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط، وقد وصلت الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش بالفعل إلى هناك للمشاركة في هذه المناورات.

أفاد بذلك قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لقد وصلت فرقاطة أسطول البحر الأسود الأدميرال غريغوروفيتش إلى ميناء الجزائر على البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة مع السفن التابعة لبحرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وسيكون الغرض من التدريبات التي ستجري في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط هو "ممارسة الأعمال المشتركة للبحارة، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الأساطيل".

وسيقود التدريبات مركز عمليات مشتركة تم إنشاؤه خصيصا، يضم ضباطا من البحرية الروسية والجزائرية، كما تم تشكيل مقر بحري لإدارة المرحلة البحرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الجزء البري من التمرين، سيتم إجراء تدريبات على الاتصالات والإحاطات وتبادل الخبرات العملية حول حلقات العمل المشترك. في البحر، ستقوم أطقم السفن بإجراء تدريبات على سلامة الملاحة وعمليات البحث والإنقاذ".