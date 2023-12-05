العالم اليوم - فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين واندلاع اشتباكات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين واندلاع اشتباكات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وكشفت فيديوهات اقتحام قوة خاصة إسرائيلية، مخيم جنين الفلسطيني، مما تسبب بـ5 إصابات، إحداها خطيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المواجهات أسفرت عن إصابة سيدة بالرصاص الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الجيش لجنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في أحدث حصيلة مساء الثلاثاء، عن 5 إصابات إحداها لسيّدة برصاص الاسرائيلي خلال اقتحام جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية اقتحمت المدينة ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الدخانية، ما أدى لإصابة 5 مواطنين، وصفت إصابة إحداهما بالخطيرة.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تتواجد في ساحة ومحيط المستشفى الحكومي وفي محيط مستشفى الرازي وابن سينا.

بعدها أشار مراسل دوت الخليج إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإطلاق قنابل غاز في محيط مستشفى الرازي في جنين.

وعلى نهج اتبعته مع مستشفيات غزة، واصلت القوات الإسرائيلية محاصرتها للمستشفيين.

ويخشى أطباء محافظة جنين وسكان المخيم في الضفة الغربية أن يكون مصيرهم مصير قطاع غزة، بعد إعلان إسرائيل المخيم منطقة عسكرية مغلقة.