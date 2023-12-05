نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة واشنطن بالقاهرة تعلن تفاصيل زيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت، اليوم، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إلى مركز المساعدات الإنسانية الدولية في العريش بمصر، للالتقاء بالمسؤولين المحليين والمنظمات الإنسانية المصرية والدولية التي تعمل على تسريع وتيرة المساعدات ذات الاحتياج الشديد إليها في غزة.

ووفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة، فتوافقت رحلة المديرة مع تسليم 36 ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية التي تم نقلها جوا، بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من قبل وزارة الدفاع الأمريكية من عمان الأردن إلى العريش.

وخلال زيارتها، ستؤكد مديرة الوكالة التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، والضرورة المطلقة لاستمرار تدفُّق الإمدادات الإنسانية إلى غزة على مستوى يتجاوز ما تم التوصل إليه خلال فترة الهدنة الإنسانية.

وتعمل الولايات المتحدة بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلِحَّة في غزة. وتضمنت هذه المساعدات استقطاب أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين، ونقل أكثر من 90 ألف رطل من المساعدات الطبية والشتوية والغذائية للأمم المتحدة، وتوفير نصف مليون رطل من المساعدات الغذائية الطارئة لمساعدة المتضررين من النزاع.

وغادرت رحلة وزارة الدفاع اليوم من عمان الأردن، وشملت إمدادات طبية لدعم الفلسطينيين الذين يواجهون نظاما صحيا مدمرا في غزة، وأغذية جاهزة للاستخدام للسكان النازحين، وملابس شتوية.

وتقدمت حكومة الولايات المتحدة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وشركاءها المصريين والأردنيين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، على تسهيل إيصال هذه الإمدادات الحيوية إلى سكان غزة.