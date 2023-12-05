نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعلن عن تقديم 21 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور أن الولايات المتحدة، ستقدم أكثر من 21 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسكان غزة والضفة الغربية المتضررين من الصراع القائم، والذي خلَّف ما يقرب من 2.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة، فسيتم إضافة المساعدات الجديدة للمساعدات الإنسانية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار والتي أعلن عنها الرئيس بايدن، في 18 أكتوبر الماضي.

وسيدعم التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم توفير مستلزمات النظافة الصحية وإمدادات المأوى والغذاء الأساسية والمساعدات متعددة الأغراض لأكثر من 120 ألف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم التمويل الرعاية النفسية الاجتماعية والخدمات الصحية الحيوية للنظام الصحي المتهالك في غزة حيث خرجت 60 بالمائة من المستشفيات من الخدمة.

وعلاوة على ذلك، سيدعم هذا التمويل إنشاء مستشفى ميداني تديره المنظمات غير الحكومية في غزة والذي بدوره سيعزز النظام الصحي الحالي من خلال توفير الرعاية لمرضى العيادات الداخلية

ويأتي هذا الإعلان، بناء على طلب من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في الوقت الذي قامت فيه القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع جنبا إلى جنب بتسليم 16.3 طنا متريا آخرا، أو 36 ألف رطل، من الإمدادات الطبية للأمم المتحدة ومساعدات الغذاء والتغذية لتلبية الاحتياجات الفورية على الأرض.

وهذا هو الجسر الجوي الثاني لوزارة الدفاع من إمدادات إغاثة الأمم المتحدة الذي أُرسل من الأردن إلى مصر، وقد تم إرسال الجسر الأول، في ٢٨ نوفمبر، والذي حمل أكثر من 54 ألف رطل من إمدادات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة مؤخرا بتسليم أكثر من 500 ألف رطل من الإمدادات الغذائية الطارئة لمساعدة المدنيين في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة أن هناك المزيد من الدعم القادم من خلال الشعب الأمريكي، حيث تقود الولايات المتحدة مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم، الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة والمتنامية في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدنيين في غزة.

وتواصل الولايات المتحدة العمل على مدار الساعة لتجاوز العقبات الدبلوماسية والتشغيلية التي تحد من وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه المساعدات الإنسانية المستجدة.

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