قطر تدعو لاستمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - لفت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى أن القمة الخليجية أكدت على استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد بن جاسم في تصريح في ختام القمة الخليجية الـ44 بأن "القمة نجحت في تأكيد موقف دول المجلس مما يحدث في غزة"، مشددا على "أننا لن نتوانى عن بذل كافة الجهود لإنجاح أعمال القمة وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم شعوبنا ودولنا".

وأكد أن "التنسيق ما زال مستمرا مع شركائنا بشأن الهدنة، وهدفنا الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة"، مبينا أنه "من المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي، ومستمرون في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وشدد على أنه "من غير المقبول استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرا إلى أن "هناك جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقا".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعلن اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الـ44 في الدوحة.

وأعرب عن تقديره لما ساد المناقشات من التفاهم والحرص على الموضوعية والحكمة في صياغة القرارات الصائبة، آملا أن "تسهم هذه القرارات في تحقيق الخير لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية".