العالم اليوم - "أف بي آي": حرب غزة تزيد الجرائم ضد المسلمين واليهود

وأضاف أن المتطرفين العنيفين سعوا لاستهداف المسلمين واليهود في الولايات المتحدة، خلال الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقنابل والدعوات عبر الإنترنت لشن هجمات تؤدي إلى وقوع إصابات كثيرة.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي في شهادة أدلى بها أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال إن "مصدر القلق الرئيسي" لمكتب التحقيقات الفيدرالي "ينبع من المجرمين المنفردين الذين يستلهمون أو يتفاعلون مع الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، لأنهم يشكلون التهديد الأكثر ترجيحا على الأميركيين، خاصة المسلمين واليهود والعرب".

وأضاف: "شاهدنا ارتفاعا كبيرا في التهديدات المبلغة عنها ضد المسلمين واليهود والمؤسسات ودور العبادة هنا في الولايات المتحدة، ونحن نتحرك بسرعة للحد منها".