نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر الفيديو.. زيلينسكي يشارك في قمة لمجموعة السبع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة اليابانية أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك، اليوم الأربعاء، في اجتماع عبر الفيديو يعقده قادة دول مجموعة السبع التي تتولّى طوكيو رئاستها حاليًا.

وقال المتحدّث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحافيين إنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "سيستضيف قمّة دول مجموعة السبع التي ستعقد عبر الفيديو. سيحضر الاجتماع، بالإضافة إلى قادة دول مجموعة السبع، الرئيس الأوكراني" الذي سيشارك في الجزء الأول من الاجتماع.