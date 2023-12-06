العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل بوتين في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في العاصمة أبوظبي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المحطة الأولى من زيارة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبحث محمد بن زايد وبوتين سبل التعاون والوضع في الشرق الأوسط، في وقت تدور حرب شرسة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي الرياض، سيستقبل بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن آخر زيارة لبوتين للإمارات والسعودية كانت في أكتوبر 2019.