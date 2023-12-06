‏الرئيس الروسي: سنبحث مع الإمارات الملفات الساخنة في المنطقة وتطورات الأزمة الأوكرانية

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه سيبحث مع الإمارات الملفات الساخنة في المنطقة وتطورات الأزمة الأوكرانية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربي.

ومن جابنه قال ‏رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وأكبر مستثمر عربي فيها.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية، حسبما أفادت رويترز نقلا عن وكالة تاس الروسية