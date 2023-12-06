استشهاد شاب فلسطيني في طولكرم
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استسهاد شاب، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص العدو الصهيوني قبل اسبوع في طولكرم.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن وزارة الصحة قولها، ان الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)،استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع.
يُذكر أن شابا وطفلا قد استُشهدا صباح اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وهما: معاذ إبراهيم زهرا
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