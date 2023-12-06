العالم اليوم - السعودية تتوقع عجزا في ميزانية 2024 بقيمة 79 مليار ريال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أقرت السعودية، الأربعاء، ميزانيتها لعام 2024 وتتوقع أن يصل العجز المالي العام المقبل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة في بيان أن المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات 1.172 تريليون ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.251 تريليون ريال العام المقبل.

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