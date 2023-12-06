بوتين: الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لنا في العالم العربي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي.

جاء ذلك في مستهل محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.

وتابع بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%، وفي سبيله إلى الازدياد هذا العام، كذلك ازداد التعاون في مجال الاستثمارات، والتعاون الصناعي.

وهنأ الرئيس الروسي رئيس دولة الإمارات بمناسبة احتفال البلاد بمرور 52 عاما على إنشائها، وقال إن الإمارات ترتبط بالاتحاد السوفيتي بعلاقات تاريخية، كونه من أول الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال دولة الإمارات.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق، ويعود ذلك إلى الدور الفاعل الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري لروسيا في العالم العربي، فيما تشارك في استثمارات ومشروعات كبرى في قطاعات النفط والغاز.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا والإمارات العربية المتحدة تتعاونان في إطار صيغة "أوبك+"، وكذلك فإن قطاع السياحة يشهد تعاونا كبيرا بين البلدين، حيث زار الإمارات ما يقرب من مليون سائح روسي خلال العام الجاري.

وشكر الرئيس بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توفير موقع لبناء كنيسة أرثوذكسية روسية في الإمارات، وشدد على أن روسيا ستواصل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات الإنسانية.

وأشاد الرئيس بوتين بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في المحافل الدولية ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، حيث تساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع حول العالم.

وحول مباحثاته مع رئيس دولة الإمارات، قال بوتين إنها ستتطرق إلى الوضع الراهن في بؤر التوتر الساخنة، وخاصة على الساحتين الفلسطينية والأوكرانية.

وهنأ الرئيس بوتين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحصول بلاده على عضوية مجموعة "بريكس" مشيرا إلى أن روسيا سوف تتولى رئاسة المجموعة خلال العام المقبل، وتوقع أن يرى نظيره الإماراتي في قمة "بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان الروسية في أكتوبر من العام المقبل.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وسوف يدخل قرار الانضمام حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، حيث ستكون تلك القضية أيضا من بين القضايا على جدول أعمال المباحثات بين الرئيسين.

وأشاد الرئيس بوتين بالقمة المناخية التي تجري فعالياتها الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها القمة التي ستشهد أولى نتائج قمة باريس، وأكد على أن إدارة القمة تجري على أعلى مستوى، وتمنى التوفيق للإمارات في ذلك.

وهذا هو الاجتماع الثاني للرئيسين بوتين وبن زايد هذا العام، حيث كان الاجتماع الأول في مدينة بطرسبورغ، يونيو الماضي، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، فيما كانت دولة الإمارات ضيف الشرف للمنتدى.

وبعد المباحثات، سيتوجه بوتين إلى الرياض، حيث يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود