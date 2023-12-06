نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل نائب في مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية بانفجار سيارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر لوكالة "ريا نوفوستي" بأن نائب مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية أوليغ بوبوف قتل في انفجار سيارة.

قال المصدر للوكالة: "لقي أوليغ بوبوف حتفه نتيجة انفجار سيارة في لوغانسك".

وقبل ذلك بوقت قصير، أفاد مراسل ريا نوفوستي بأن سيارة احترقت في وسط عاصمة جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من ملعب أفانغارد.

ووصلت سيارات الطوارئ إلى مكان الحادث، وسرعان ما قام رجال الإطفاء بإخماد الحريق. ولم تتضح أسباب وتفاصيل الحادث.