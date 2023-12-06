نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تنسحب من مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر حكومي إيطالي اليوم بأن روما انسحبت رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بعد أكثر من 4 سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع.

وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لوكالة "فرانس برس" أن روما انسحبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن ذلك تم بطريقة "لإبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة".

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن القرار الذي كان منتظرا منذ مدة، أُبلغ إلى بكين قبل ثلاثة أيام، دون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من الجانبين.

وقبل توليها السلطة العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بالانضمام للمشروع في 2019 كان "خطأ فادحا".

وكان من المقرر تجديد الاتفاق تلقائيا في مارس 2024 ما لم تنسحب إيطاليا بحلول نهاية هذا العام.