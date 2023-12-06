رئيس الوزراء النرويجي يعلن موقفه من الأزمة الأوكرانية ويدعو لمفاوضات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، في محادثة هاتفية مع المخادعين "فوفان" و"لكزس"، موقفه من الأزمة الأوكرانية وضرورة أن تبحث كييف عن حل دبلوماسي للخروج من الأزمة.

وخلال الاتصال الهاتفي بالمخادعين اللذين أوقعا العديد من الساسيين في مقالبهما سابقا، قال رئيس الوزراء النرويجي إنه "يجب أن نبحث عن مسارات دبلوماسية يمكنها وضع حد للقتال وإعادة الوضع إلى قناة دبلوماسية"، مضيفا: "أرى أن ما يسمى بالهجوم (الأوكراني) لم يؤد إلى تحقيق التقدم الذي تريده أوكرانيا".

وتابع خلال المكالمة الهاتفية: "أريد أن تكون الدول الأخرى قادرة على إعداد شيء يسمح لها بالانتقال إلى هذا المسار الدبلوماسي".

واقترح خلال حديثه أن يعمل الدبلوماسيون أولا مع بعضهم البعض في هذا الاتجاه، "بعيدا عن القادة السياسيين".

وأضاف: "وربما بعد ذلك، في مرحلة ما، سيعرب القادة السياسيون عن رغبتهم في استكشاف خيار ليس في ساحة المعركة، بل دبلوماسي"، مشيرا إلى أن "معظم هذه الصراعات تنتهي حول طاولة المفاوضات في مرحلة ما".

وفي وقت سابق قالت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إن دبلوماسيين بريطانيين يستعدون لإجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا لإنهاء النزاع المسلح الدائر حاليا.