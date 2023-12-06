الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده فـي قصف إسرائيلي

بيروت ـ ا.ف.ب: قُتل عسكري لبناني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جرَّاء قصف إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًّا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية. وأفاد الجيش بأنَّ مركزًا عسكريًّا تابعًا له في «منطقة النبي عويضة-العديسة (تعرَّض) لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدَّى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة». من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هذا القصف، لكنَّه شدَّد على أنَّ الهدف لم يكن الجيش اللبناني بل موقع لحزب الله قصفته القوات الإسرائيلية «للقضاء على تهديد وشيك».

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