الاحتلال يكثف العدوان على جنوب غزة .. وقنابل فسفورية على جباليا

عشرات الشهداء ونزوح لرفح واشتباكات محتدمة مع المقاومة

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

كثف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب قطاع غزَّة موقِعًا عشرات الشهداء ومخلِّفًا نزوحًا كبيرًا باتجاه رفح، كما أقدم على إطلاق قنابل فسفورية على مُخيَّم جباليا وسط احتدام الاشتباكات وحرب الشوارع بين قوَّاته والمقاومة داخل القطاع. وواصل الاحتلال قصفه المكثف على شمال ووسط وجنوب قطاع غزَّة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أنَّ القصف الإسرائيلي طال منزلين بمُخيَّم النصيرات وسط القطاع، وكذلك استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في المُخيَّم الغربي بخان يونس. مع تواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزَّة، وعلى شرق خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان، بينما قالت إنَّ القوات الإسرائيلية أطلقت وابلًا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مُخيَّم جباليا شمال القطاع. كما قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا بشمال غزَّة، ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى. وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أنَّ عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع دُفنوا تحت الأنقاض، وسط صعوبات في انتشالهم. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء «الهدنة الإنسانية المؤقتة» مطلع الشهر الجاري. إلى ذلك استشهد فلسطينيان واصيب 11 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر مُخيَّم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية. وأكدت مصادر طبية استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ إبراهيم زهران (23 عامًا) من مُخيَّم الفارعة، وعبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عامًا)، من بلدة طمون. وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة 11 برصاص الاحتلال والشظايا، وجرى تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مُخيَّم الفارعة معززة بالآليَّات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المُخيَّم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات. كما اقتحمت قوَّة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات. من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأنَّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام طمون 3 بينهم امرأة كذلك أصيب ثلاثة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم بجروح حرجة، واعتُقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام مُخيَّم الدهيشة جنوب بيت لحم.