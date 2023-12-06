العالم اليوم - تغطية اكتتاب "بيورهيلث" بالكامل خلال الساعات الأولى من الطرح

انتم الان تتابعون خبر تغطية اكتتاب "بيورهيلث" بالكامل خلال الساعات الأولى من الطرح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أكدت مجموعة "بيورهيلث" القابضة، الأربعاء، أن طرحها العام الأولي شهد اهتماماً كبيراً في اليوم الأول مع فتح باب الاكتتاب.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "بيورهيلث": "سعداء بالثقة الواسعة والإقبال الكبير للمستثمرين على تغطية طرحنا العام الأولي الذي شهد طلبا قويا خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب... ونتطلع قدما إلى إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وكانت بيورهيلث القابضة، التي مقرها أبوظبي، قالت يوم الجمعة الماضي، إنها تعتزم جمع 3.62 مليار درهم (985.81 مليون دولار) من بيع حصة عشرة بالمئة عبر طرح عام أولي.

وبحسب نشرة الاكتتاب، تطرح شركة "بيورهيلث" نحو 1.11 مليار سهم في الاكتتاب العام، وقد تم تسعير السهم بقيمة 3.26 درهم. ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب حتى يوم 11 ديسمبر.

وتتوقع الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.