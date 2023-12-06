العالم اليوم - وزير بريطاني: لدينا خطط طموحة لخفض الانبعاثات بالمستقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - قال وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية في بريطانيا، غراهام ستيوارت، إن المملكة المتحدة هي الاقتصاد الكبير الذي تمكن من خفض الانبعاثات لديه بأكثر من أي من الاقتصادات الكبرى الأخرى، وذلك منذ عام 1990.

وأضاف خلال مقابلة لـ "اقتصاد دوت الخليج" على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"، أن لدى بريطانيا المزيد من الخطط الطموحة لخفض الانبعاثات في المستقبل، إلا أن البلاد تدرك ضرورة مساعدة الدول الأخرى في طريقنا نحو مستقبل بـ"صفر انبعاثات".

"أعلن رئيس الوزراء عن توفير 1.6 مليار جنيه إسترليني - نحو 2 مليار دولار - كتمويل دولي للمناخ وذلك خلال زيارته في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعلانات أخرى للمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، لكي نضمن أن الجميع في العالم سيشاركون في التحول بشكل مناسب وعادل"، بحسب قول ستيوارت.

وعن مدى التزام بريطانيا بالعمل المناخي، أكد ستيوارت أن بلاده هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي نصت قانونا على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، كما أن لديها التزامات بالميزانية تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن بريطانيا ملتزمة برؤيتها لعام 2030، والتي تعهدت بخفض الانبعاثات في نحو 90 خط أساس لانبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 68 بالمئة، ما يضع بريطانيا في مقدمة الدول الملتزمة بمشروعات التغير المناخي وخفض الانبعاثات.