العالم اليوم - عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي الحكم في غزة والضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة الغربية بعد نهاية الحرب.

وتأتي تصريحات عباس ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الفلسطينيين "لن يتولوا سلطة أمنية في غزة" بعد انتهاء العمليات الإسرائيلية.

وصرح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

وأكد عباس خلال لقائه فيليب غوردون، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي، أن "البدء بتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية يتطلب حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل توفير الضمانات الدولية، وتولي السلطة المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية".

وحسب مصادر "دوت الخليج"، تركز لقاء عباس وغوردون حول تطورات الأوضاع الأمنية في غزة والضفة الغربية، وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون.