بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع معرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وأضاف "بوتين" أن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش.

ويزور بوتين الإمارات والسعودية في جولة خارجية نادرة، وسيجري أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين في غزة وأوكرانيا.