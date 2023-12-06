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بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع معرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وأضاف "بوتين" أن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش.

ويزور بوتين الإمارات والسعودية في جولة خارجية نادرة، وسيجري أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين في غزة وأوكرانيا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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