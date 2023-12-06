العالم اليوم - USTDA: مؤتمر COP28 يتميز بالسعي لإنجاز التحول المناخي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 07:25 مساءً - قالت مديرة وكالة التجارة والتنمية الأميركية، إينوه إيبونج، إن النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات تتميز بعزيمة جميع المشاركين وتركيزهم على إحراز تقدم جماعي في القضايا المتعلقة بالعمل المناخي.

وذكرت أن كافة الأطراف المشاركة بهذه النسخة من المؤتمر تسعى بشكل جدي لإنجاز التحول المناخي.

وأضافت إيبونج في مقابلة مع "اقتصاد دوت الخليج" على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"، أن الوكالة تمكنت خلال المؤتمر من لقاء كافة شركات وهيئات القطاع الخاص المشاركة بالمؤتمر، لا سيما وأن الوكالة تهتم بالعمل والتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت إيبونج أن التعاون مع الحكومات أمر مهم، "إلا أن التعاون مع شركات وهيئات القطاع الخاصة يعد أمرًا أكثر أهمية"، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن التعاون مع القطاع الخاص يتيح للشركات والهيئات الخاصة الفرصة لإظهار التكنولوجيا والابتكارات الخاصة بها.

كما يتيح التعاون مع الشركات والهيئات الخاصة الفرصة لإظهار التحديات وتوفير الفرصة لمعالجتها، بحسب إيبونج.

وقالت: "مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات يمثل فرصة للوكالة في لقاء العديد من الشركات والهيئات والتعرف على كافة ابتكاراتها".