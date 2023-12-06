العالم اليوم - الحوثي: أطلقنا صواريخ بالستية صوب إيلات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر الحوثي: أطلقنا صواريخ بالستية صوب إيلات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:30 مساءً - ذكر متحدث باسم الحوثي، أن الحركة اليمنية أطلقت عدة صواريخ بالستية على مواقع عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق من الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في إيلات.

وعقب التحذير أكد الجيش الإسرائيلي "رصد صاروخ أرض أرض تم إطلاقه نحو أراضي إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف الجيش: "لم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل خطرا على المدنيين".