العالم اليوم - وزيرة هولندية: الاقتصاد الدائري حل أساسي لقضايا المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:30 مساءً - قالت وزيرة البيئة الهولندية، فيفيان هيجنن، في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، إنه يتعين على العالم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وأضافت الوزيرة، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي، إن تعيل صندوق الخسائر والأضرار، خطوة مهمة للغاية حتى تتحمل الدول الغربية مسؤوليتها عن تعويض الدول النامية والفقيرة عن الضرر الذي لحق بها نتيجة التغير المناخي.

"من المهم أن نساعد بعضنا البعض بطريقة جيدة، هذا أمر إيجابي.. وأنا أسمع من المفاوضين من فريقي أن هناك الكثير في المستقبل"، بحسب ما قالته وزيرة البيئة الهولندية.

وترى هيجنن، أن الاقتصاد الدائري حل أساسي من أجل مواجهة قضايا المناخ والبيئة، وأنه يجب توفير التمويل المستدام من أجل المشاريع الدائرية.

وأشارت إلى أن العالم بدأ يفقد الموارد الطبيعية التي يستخدمها في الإنتاج، وأنه من أجل مواصلة الاستهلاك والنمو الاقتصادي لابد من التركيز على إعادة الاستخدام للموارد والاقتصاد الدائري.