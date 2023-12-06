الصين تبدأ تشغيل محطة طاقة نووية من الجيل الرابع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:37 مساءً - بدأت الصين تشغيل محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع هي الأولى من نوعها في العالم، اليوم الأربعاء، في خطوة كبيرة يخطوها العملاق الآسيوي في السباق لبناء مفاعلات المستقبل.

حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، يتم تشغيل محطة خليج شيداو (شيداو باي) لتوليد الطاقة والواقعة في شاندونغ في شرق البلاد، بواسطة مفاعلين عاليي الحرارة يتم تبريدهما بالغاز وليس بالماء المضغوط.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء: "بدأ رسميًا التشغيل التجاري لمحطة كهرباء خليج شيداو".

وأضافت الوكالة أنها أول محطة في العالم تستخدم هذا النوع من المفاعلات.

تنتج المفاعلات التقليدية الكهرباء من الطاقة النووية، ولكن هذه النماذج المتقدمة (وتسمى المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR) يمكن استخدامها لتطبيقات أخرى، وخصوصا التدفئة وتحلية مياه البحر أو حتى البخار لتلبية الاحتياجات الصناعية.

تسعى الصين إلى الاستغناء عن الفحم لتشغيل محطات الطاقة وهي تأتي في طليعة السباق لبناء مفاعلات جديدة. كما تسعى إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، في سياق التوتر مع الغرب.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن مدير المشروع تشانغ يانكسو قوله إن أكثر من 90 بالمئة من المعدات في محطة توليد الطاقة في خليج شيداو هي من تصميم صيني.

بدأ إنشاء المحطة في عام 2012، وتم ربط أول مفاعل معياري صغير SMR بشبكة الكهرباء في ديسمبر 2021.

وتبلغ قدرة محطة خليج شيداو 200 ميغاوات، بحسب وسائل إعلام محلية.