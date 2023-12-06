البيت الأبيض: مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:37 مساءً - العملية البرية في غزة، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: سنواصل العمل مع نظرائنا الإسرائيليين لمساعدتهم على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر في تنفيذ عملياتهم.

وزعم خلال تصريحات صحفية: الإسرائيليون يتخذون خطوات لإخراج الأبرياء من مناطق القتال التي تضعهم فيها حركة حماس عمدًا.

ولفت: ما نعرفه هو أن مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى إدارة قطاع غزة خلال ولايته.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى إدارة غزة أو السيطرة على القطاع خلال فترة ولايته.

ومن ناحية أخرى، حذرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، من إمكانية موافقة حكومة بنيامين نتنياهو، على مقترح ينص على إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة عقب نهاية الحرب، وهو المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

ورأت الصحيفة، أن السماح بخطوة من هذا النوع يعني إمكانية تشكل ما سمته جيشًا عربيا جديدًا قرب التجمعات السكنية الإسرائيلية (مستوطنات غلاف غزة)، ولا سيما أن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد تلقت تدريبات بواسطة خبراء أمريكيين، على حد قولها.

ولفتت إلى أن "جميع الإسرائيليين يدعمون القضاء على حركة حماس كسلطة قائمة على غزة، والمهمة التي ذهب الجيش من أجلها إلى القطاع، والتي تتضمن إعادة الأسرى"، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن "مهمة حيوية لأنه دون نجاحها لن نستطيع العيش في هذا البلد، ومن ثم يتعين ألا تتلاشى هذه المهمة تحت ضغط ملف المخطوفين"، على حد قولها.