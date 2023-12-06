نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك يطرح سؤالا محرجا حول التمويل الأمريكي لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على مقابلة أجراها النائب الأمريكي توماس ماسي مع الصحفي تاكر كارلسون، تناولت طلب الإدارة الحصول على 61 مليار دولار كمساعدة جديدة لكييف.

وتساءل ماسك معلقا على مقطع الفيديو: "عشرات المليارات الأخرى؟ هل كان هناك تدقيق على الأقل؟".

وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.

وصوت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع تمرير المبادرة.

وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، إذا صادق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.

وقبل ذلك، غادر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جلسة لبحث المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل لأنهم لم يتلقوا ردا من الديمقراطيين على مقترحاتهم.

وإذا فشل الكونغرس في الاتفاق على تقديم المساعدة لأوكرانيا الآن، فسيتعين أن يتم بحث ذلك بعد عطلة عيد الميلاد، التي ستبدأ في 14 و15 ديسمبر لأعضاء مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب أعماله في 9 يناير، ومجلس الشيوخ في 8 يناير 2024.