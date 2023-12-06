نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: نحاصر منزل السنوار بغزة والقبض عليه مسألة وقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية طوقت منزل زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار في غزة اليوم الأربعاء.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور مسجل "قلت أمس إن قواتنا يمكن أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة. واليوم تحاصر منزل السنوار".

وتابع قائلا "قد لا يكون (السنوار) متحصنا في منزله ويمكنه الهروب لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".



وتضع إسرائيل يحيى السنوار ضمن قائمة من 3 أشخاص تعتبر قتلهم جميعا أو بعضهم انتصارا في حربها على غزة.

والأشخاص الثلاثة هم وإضافة إلى السنوار (61 عاما) والقائد العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف (58 عاما) ونائبه مروان عيسى، (58 عاما).

وتحمل إسرائيل السنوار المسؤولية عن التخطيط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وعقب هجوم حماس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن "يحيى السنوار أخطأ، وحسم مصير حماس في غزة".

ولطالما كان السنوار مطلوبا لأجهزة الأمن الإسرائيلية ولكن في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وضعت الحكومة الإسرائيلية عليه إشارة "رجل ميت".

وتقص جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية أثر السنوار في محاولة للعثور عليه وقتله، وهي تعتقد أنه يختبئ في أنفاق موجودة أسفل مدينة غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الفرنسية فرض عقوبات على يحيى السنوار شملت تجميد أصوله الاقتصادية.