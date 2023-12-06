نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أن القوة الصاروخية التابعة لها أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة إيلات (أم الرشراش) جنوبي إسرائيل.

وقال بيان "أنصار الله" (الحوثيين): "نفذت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية نوعية "إيلات" ضد أهداف للعدو الصهيوني في أم الرشراش نصرة للشعب الفلسطيني.

ولفت الحوثيون إلى الاستمرار في "تنفيذهم عمليات عسكرية ضد إسرائيل"، وكذلك "تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر" المظلوم "وحتى يتوقف العدوان نصرة للشعب الفلسطيني على إخوانِنا في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، صاروخا على الأقل أطلق تجاه إيلات، جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة مدينة إيلات.. فقد تم إطلاق صاروخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح من قبل "نظام السهم" لاعتراض صواريخ بعيدة المدى".

وأضاف أن الصاروخ "لم يخرق المجال الجوي الإسرائيلي ولم يشكل أي تهديد على المواطنين".

يشار إلى أنه في نهاية "نوفمبر" الماضي، هدّد الحوثيون باستئناف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنف الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، حذّر الحوثيون من أن "أي تصعيد أمريكي لن يثنيهم عن موقفهم المبدئي تجاه القضية الفلسطينية وأن أي إجراء يضر بمصالح شعبهم سيكون بمثابة إعلان حرب وسيُتعامل معه على هذا الأساس".