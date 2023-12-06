واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحذر: "قد تكون آخر الحزم"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذرت من أنها "قد تكون واحدة من آخر الحزم" إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار التمويل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأوكرانيين سيحصلون على ذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي، وراجمات "هيمارس" والمدفعية، بالإضافة إلى صواريخ هارم المضادة للرادار والإشعاعات.

وقال بلينكن: "إذا لم يوافق الكونغرس على طلب الرئيس للحصول على تمويل إضافي للأمن القومي، فستكون هذه واحدة من آخر حزم المساعدة الدفاعية التي نقدمها لأوكرانيا".

وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق أن حزبه لن يدعم طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا دون حلول لحماية الحدود كون الأمر أمنا قوميا.

كما أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، يحتجزون المساعدات إلى أوكرانيا رهينة للمساومة.