سفارة الصين بالقاهرة وحزب حماة الوطن يطلقان مشروع التعاون المجتمعي بالأسمرات

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أحمد جودة - القاهرة - حضر سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانغ مراسم التسليم والاستلام لمشروع التعاون المجتمعي بين السفارة الصينية وحزب حماة الوطن في حي الأسمرات بالقاهرة.

وأقيمت مراسم التسليم والاستلام لمشروع التعاون المجتمعي بين سفارة الصين لدى مصر وحزب حماة الوطن في مجمع الخدمات المتكاملة في حي الأسمرات بالقاهرة، حضر المراسم سعادة السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانغ وأمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اللواء طارق نصير ورئيس حي الأسمرات المهندس أحمد ابراهيم الخ.

أشار السفير لياو ليتشيانغ أنه بفضل القيادة والتخطيط لفخامة الرئيس شي جينبينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصبحت العلاقات الصينية المصرية نموذجا يحتذى به للتضامن والتعاون القائمين على المنفعة المتبادلة والفوز المشترك بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية.

وتابع: يولي الرئيس السيسي اهتماما بالغا بضمان وتحسين معيشة الشعب، ويعد حي الأسمرات أول مشروع تطوير منطقة عشوائية في إطار مبادرة "الحياة الكريمة" التي طرحها فخامته.

مؤكدا أن السفارة الصينية تتعاون هذه المرة مع حزب حماة الوطن لتقديم الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية للطلاب الأولى بالرعاية، وذلك بهدف التعبير عن الدعم لمبادرة "الحياة الكريمة" وتوطيد الصداقة بين الشعبين الصيني والمصري.

وقال إن الجانب الصيني على أهبة الاستعداد لمواصلة توفير الدعم والمساعدة للمواطنين المصريين بقدر الإمكان في إطار هذه المبادرة في المستقبل.

من جانبه، قال اللواء طارق نصير إن حزب حماة الوطن يعبر عن خالص شكره وتقديره إلى سفارة الصين لدى مصر على دعمها القوي لتحسين معيشة الشعب المصري، وإن هذا المشروع يجسد الصداقة بين البلدين.

وتابع: يحرص الحزب على تعميق التواصل مع الحزب الشيوعي الصيني والسفارة الصينية، والتعاون معهما لتنفيذ مزيد من المشروعات المجتمعية.

وقال المهندس أحمد ابراهيم إن حي الأسمرات مشروع نموذجي لتطوير العشوائيات في إطار مبادرة "حياة كريمة"، معبرا عن شكره إلى سفارة الصين لدى مصر وحزب حماة الوطن على تقديم الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية للطلاب الأولى بالرعاية في الحي، وتطلعه إلى تقديم الجانب الصيني مزيد من الدعم لتحسين معيشة الشعب في الأسمرات.